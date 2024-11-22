Незаконные граффити и рекламу устранили на остановках на 8 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на объектах дорожной инфраструктуры, расположенных на восьми региональных дорогах в 6 населенных пунктах — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В городском округе Люберцы очистили от вандальных надписей дорожные знаки на ул. Чехова в дачном поселке Красково, а несанкционированную рекламу ликвидировали на Октябрьском проспекте в черте города. В Долгопрудном граффити убрали в подземном переходе на Лихачевском шоссе и на остановочных павильонах на ул. 1-й Советской в микрорайоне Щапово.

Также дорожники ликвидировали надписи и несанкционированную рекламу на остановочных павильонах на ул. Гагарина в Орехово-Зуеве, на ул. Октябрьской Революции в Коломне, на ул. Туполева в Жуковском и на ул. Текстилей в Ногинске.

Жителей и гостей региона призывают не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.