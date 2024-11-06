Незаконные граффити и рекламу убрали со стекол остановок на 10 дорогах Подмосковья

Специалисты «Мосавтодора» ликвидировали незаконную рекламу и граффити на 10 региональных дорогах в девяти населенных пунктах на объектах дорожной инфраструктуры — их выявили в ходе обследования, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

От граффити очистили дорожные знаки на ул. Центральной в Щелкове и на ул. Маяковского в Красногорске, также от вандальных надписей были очищены остановочный павильон и и шумозащитный экран на проспекте Пацаева в Долгопрудном.

Дорожники ликвидировали и несанкционированную рекламу на автобусных остановках на ул. Весенней в Коломне, на дороге в деревне Новая Слобода в Щелкове и на ул. Советской в рабочем поселке Обухово Богородского округа.

А еще от рекламы очистили дорожные знаки на Новом бульваре в Долгопрудном и опоры наружного освещения на дороге в деревне Борисово в Серпухове, на ул. Праволинейной в Жуковском и на ул. Московской и во Фрязине.

Минтранс Подмосковья призывает жителей и гостей региона не портить элементы дорожной инфраструктуры, так как это не только является правонарушением, но может негативно повлиять на безопасность дорожного движения.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.