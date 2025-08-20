Нет денег: сын Сергея Бодрова отказался покупать легендарный Land Rover Defender отца

Автомобиль с пробегом 350 тыс. км сейчас выставлен на продажу. За него просят почти 1,2 млн рублей. Машину продает жительница Серова.

По ее словам, Бодров приобрел Land Rover Defender в 2000-е. После смерти актера автомобилем стала пользоваться его супруга. Затем его продали.

Нынешняя владелица машины заявила, что ничего не знала о предыдущем хозяине. Она отметила, что авто простояло без дела полтора года.

Женщина предложила сыну Бодрова Александру выкупить транспортное средство. Однако, по ее словам, тот отказался, заявив, что у него нет на это денег.

