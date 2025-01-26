Нельзя ездить на самокатах: обновили правила пользования столичным метро

Правила пользования Московским метрополитеном обновили для обеспечения пассажирам более безопасных и комфортных поездок, сообщает пресс-служба Дептранса столицы.

Всего были изменены, дополнены и добавлены свыше 30 пунктов правил.

«Мы внесли изменения в правила пользования столичным метро, чтобы сделать поездки еще безопаснее и комфортнее. Например, обновили условия провоза самокатов, велосипедов и животных», — сказал заммэра, глава городского Дептранса Максим Ликсутов.

Также в правилах отмечено, что нельзя открывать двери во время движения поезда, передвигаться по станциям и переходам на самокатах, роликах и других средствах. Аудио и видео рекомендуется слушать в наушниках.