Нейросеть за год выявила около 5,5 тыс нарушений на дорогах Подмосковья

Проект «Чистая придорожная территория» за год помог выявить около 5,5 тыс. нарушений на дорогах Московской области. Количество жалоб жителей на состояние дорог снизилось на 10%, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

ИИ-проект «Чистая придорожная территория» запустили в Подмосковье год назад. За это время нейросеть выявила около 5,5 тыс. нарушений, а количество жалоб жителей на состояние дорог снизилось на 10%.

Специальные камеры на дорожной технике передают видеопоток, который искусственный интеллект анализирует во время движения. Нейросеть распознает ямы и навалы мусора вдоль дорожного полотна, фиксирует дату, время и координаты обнаруженного дефекта. Затем система передает сигнал ответственным службам для устранения нарушения.

Проект также снизил нагрузку на специалистов: частые выезды для проверок больше не нужны, а освободившееся время используют для других рабочих задач.

Изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в своей деятельности можно на портале «Цифровой регион».

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.