Нейросеть за год выявила около 5,5 тыс нарушений на дорогах Подмосковья
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Проект «Чистая придорожная территория» за год помог выявить около 5,5 тыс. нарушений на дорогах Московской области. Количество жалоб жителей на состояние дорог снизилось на 10%, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
ИИ-проект «Чистая придорожная территория» запустили в Подмосковье год назад. За это время нейросеть выявила около 5,5 тыс. нарушений, а количество жалоб жителей на состояние дорог снизилось на 10%.
Специальные камеры на дорожной технике передают видеопоток, который искусственный интеллект анализирует во время движения. Нейросеть распознает ямы и навалы мусора вдоль дорожного полотна, фиксирует дату, время и координаты обнаруженного дефекта. Затем система передает сигнал ответственным службам для устранения нарушения.
Проект также снизил нагрузку на специалистов: частые выезды для проверок больше не нужны, а освободившееся время используют для других рабочих задач.
Изучить эту и другие ИИ-практики Московской области, а также подать заявку на их пилотирование в своей деятельности можно на портале «Цифровой регион».
По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.
«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.