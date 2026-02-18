Неисправность поезда привела к сбою в движении составов на МЦД-4
На четвертом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-4) утром 18 февраля произошел сбой в движении поездов, сообщает Telegram-канал «Подслушано электрички Москвы».
Причиной стала техническая неисправность состава. Электропоезд встал на станции Марьина Роща по четвертому пути.
Для устранения нештатной ситуации запрошен вспомогательный локомотив.
