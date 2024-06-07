Названы самые необычные находки в салонах автобусов «Мострансавто» с начала года

С начала текущего года пассажиры «Мострансавто» забыли в автобусах порядка 800 вещей. Чаще всего забытыми вещами оказывались транспортные, социальные и банковские карты, но самыми необычными находками в мае стали удочка, настольная лампа и барабан. Обетом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Если пассажир обнаружил, что забыл вещь в автобусе или на объектах транспортной инфраструктуры компании, он может заполнить форму на официальном сайте «Мострансавто» в разделе «Пассажирам»/«Забытые вещи».

Необходимо выбрать дату и время пропажи, маршрут, кратко описать потерянный предмет. Все оставленные пассажирами вещи хранятся в филиалах компании в течение полугода (за исключением скоропортящихся продуктов), после чего утилизируются.

При получении утерянной вещи необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале. Несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.

Данная компания обслуживает порядка 1 400 городских, пригородных и междугородних маршрутов по всему Подмосковью. Ежедневно на линию выходят свыше 4 700 автобусов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — сказал Воробьев.