Названы финалисты конкурса логотипов к 100-летию «Мострансавто»

Открытый конкурс на создание юбилейного логотипа «Мострансавто», приуроченного к 100-летию компании в 2026 году, вышел на финишную прямую. Прием заявок и макетов завершился 15 декабря, в организацию поступило 58 логотипов от авторов из разных городов России, в том числе из Норильска и Ставрополя. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Экспертное жюри определило 10 работ-финалистов. Теперь победителя выберут жители и гости Московской области с помощью онлайн-голосования, которое будет проходить в официальном телеграм-канале Мострансавто.

Народное голосование продлится до 24 декабря, проголосовать можно только за одну работу.

«Мы были приятно удивлены количеством и уровнем присланных логотипов. Выбрать только десять из них оказалось непростой задачей. Каждый из финальных логотипов по-своему отражает историю, масштаб и дух нашего предприятия. Теперь мы хотим узнать мнение наших пассажиров и всех, кто следит за развитием автобусного транспорта в регионе», — прокомментировали в пресс-службе «Мострансавто».

Победитель конкурса получит памятный приз и вознаграждение, а главное — созданный им логотип станет официальным символом 100-летия крупнейшего перевозчика Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье нужно запустить дополнительные транспортные средства на маршрутах в густонаселенных районах.

«У нас была большая работа по приобретению компании «Мострансавто» для того, чтобы обеспечить стабильное транспортное сообщение. Я очень надеюсь, что вот этот «перехват» обеспечит, понятно, что нужны дополнительные транспортные средства, особенно в густонаселенных районах», — сказал Воробьев.