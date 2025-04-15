Названы авто, которые больше всего подешевели в первом квартале в Москве

Эксперты портала «Авито Авто» проанализировали средние цены новых автомобилей и машин с пробегом, которые оказались в числе самых популярных среди пользователей платформы в первом квартале 2025 года в Москве. Некоторые марки и модели стали заметно доступнее по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средняя цена нового авто в первом квартале 2025 в Москве составила 3 370 000 рублей. Среди брендов наиболее заметно по сравнению с первым кварталом прошлого года потерял в цене BMW (-6,8%). На втором месте — китайская марка LiXiang (-5,1%).

Из числа популярных у пользователей платформы моделей больше всего подешевели автомобили Toyota Camry и Mercedes-Benz G-класс AMG. Их стоимость уменьшилась на 2% и 1,8% соответственно.

Средняя цена автомобиля с пробегом в Москве незначительно снизилась и составила 1 670 000 рублей. Среди марок авто заметно доступнее стал корейский бренд Hyundai, который потерял по сравнению с прошлым годом 7,1% от стоимости.

Цены моделей на вторичном рынке также значительно снизились. Наиболее выгодной по сравнению с предыдущим годом оказалась покупка Hyundai Solaris: он подешевел на 12,4%. Доступнее стали Mercedes-Benz S-класс (-7,9%) и Kia Rio (-7,8%). Помимо этого, существенно снизилась цена на машины Daewoo Matiz и Ford Focus — на 7,3% и 6,6% соответственно.

Директор направления «Автомобили с пробегом» в «Авито» Андрей Ковалев отметил, что цена машины — это комплексный показатель, который зависит не только от стоимости конкретной модели, но также от баланса спроса и предложения на рынке, затоваривания складов дилеров и многих других факторов. Поэтому всегда можно найти более выгодные предложения из множества вариантов.

«Чтобы быть уверенным в правильности выбора, важно оценить реальную стоимость машины перед покупкой. Специально для этого „Авито Авто“ создал сервис „Авито Оценка“, который анализирует стоимость автомобиля с учетом всех его характеристик и текущей рыночной ситуации. Используя этот инструмент, покупатель может получить объективную информацию о цене и принять взвешенное решение о приобретении авто», — резюмировал Ковалев.