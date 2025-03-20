Названа причина появления полиции на «фиолетовой» ветке московского метро

Массовая проверка документов пассажиров на станциях Таганско-Краснопресненской линии столичного метро «Кузьминки» и «Текстильщики» связана с плановыми профилактическими мероприятиями по соблюдению миграционного законодательства, сообщил РИАМО источник в силовых структурах.

«Это просто плановое профилактическое мероприятие, связанное с соблюдением миграционного законодательства», — сообщил корреспонденту РИАМО собеседник.

Утро 20 марта в столице началось с сообщений о необычно большом количестве полицейских в московском метро на Таганско-Краснопресненской линии. На станциях «фиолетовой» ветки дежурило много правоохранителей — на одной было замечено около 10 полицейских сразу.

Ранее силовики устроили облаву на мигрантов на Савеловском рынке в Москве. Полицейские задержали порядка 100 мигрантов-нарушителей.