Наш герой: россиянин отсудил у Toyota за двигатель в 7 раз больше цены авто

Россиянин отсудил у Toyota за двигатель в 7 раз больше цены Land Cruiser

Около 36 млн рублей отсудил Александр из Красноярска у «Тойота Мотор» за проблемный двигатель у Land Cruiser 200. Сумма оказалась в семь раз выше цены автомобиля в тот период, когда мужчина его покупал, сообщает Baza .

Проблемы с двигателем появились у Toyota Land Cruiser 200, изготовленном в 2017 году. Когда Александр покупал авто, оно стоило пять млн рублей.

Спустя непродолжительное время, у машины сломался двигатель. Дилер провел бесплатный ремонт. Однако через некоторое время мотор снова сломался.

В следующий раз дилер авто ремонтировать не стал. Он обвинил в поломке владельца. Якобы тот применял неправильный фильтр для двигателя.

Александр организовал независимую судебную экспертизу. Проблема оказалась в браке при производстве.

Владелец вместе с юристом предложили «Тойота Мотор» решить ситуацию мирно. Но представители бренда не захотели.

После этого Александр подал на фирму в суд. Он потребовал взыскать пять млн за цену машины, около девяти млн за разницу стоимости по сегодняшним ценам, примерно 15 млн неустойки, больше семи млн штрафа, 366 тыс. рублей на судебные расходы. Суд согласился с аргументами истца. Он обязал заплатить полную стоимость.

