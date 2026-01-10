сегодня в 12:09

NASA планирует возвращение экипажа Crew-11 на Землю не ранее 14 января

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует возвращение экипажа космического корабля Crew-11 с Международной космической станции (МКС) не ранее 14 января, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

Согласно данным NASA, досрочное возвращение экипажа на Землю связано с состоянием здоровья одного из космонавтов. При этом его личность и состояние здоровья не уточняются.

В составе экипажа Crew-11 астронавты NASA Зина Кардман и Майкл Финк, астронавт JAXA Кимия Юи и российский космонавт Олег Платонов.

Точная дата возвращения Crew-11 с МКС зависит от готовности космического корабля, экипажа и погодных условий.

Ранее «Роскосмос» сообщал, что российская ракета «Союз-2.1б» с аппаратами «Аист-2Т» и стартовала с космодрома Восточный. На ракете были установлены аппараты «Аист-2Т» и другие спутники различного назначения.

