Поезд номер № 141/142 Курск-Москва теперь следует по участку Курск — Поныри — Орел. Из маршрута для посадки и высадки пассажиров были исключены станции Рышково, Курчатов, Льгов-Киевский и другие.

В связи с этим начал курсировать пригородный состав. Так, поезд № 7802 Курск — Льгов-Киевский — Орел будет прибывать на станцию Орел в 00:01. Поезд № 142 будет перевозить пассажиров в Москву с данной станции в 00:40.

Поезд № 141 будет приезжать на станцию Орел в 02:51. Поезд № 7801 Орел — Льгов-Киевский — Курск будет отправляться с данной станции в 03:30.

В Орле пассажиры смогут сделать пересадку и отправиться дальше.

Ранее стало известно, что РЖД запускает дополнительные поезда между Белгородом и Москвой. Они будут курсировать в августе.