На звание лучшего водителя «Мострансавто» претендует призер соревнований из Химок

Осенью в Подмосковье пройдет конкурс «Лучший водитель АО «Мострансавто-2024». Еще один участник соревнований профессионального мастерства — Артем Быстриков из МАП № 8 г. Химки, который несколько лет подряд становился призером соревнований. В 2021 году он стал почетным гражданином Химок. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Герой увлекался автобусами с самого детства. Водительские права категории D получил в 21 год, а в Мострансавто работает с марта 2009 года. Поучаствовать в конкурсе решил для того, чтобы проверить свои профессиональные качества. К конкурсу готовится, регулярно оттачивая навыки вождения и повторяя ПДД. В этом году Артем выступает под девизом: «Мострансавто –коллектив, но МАП № 8 победит!».

В случае победы планирует часть выигрыша потратить на благотворительность, а часть — на покупку абонемента в фитнес-клуб.

Встретить Артема можно на маршруте № 43 «ст. Химки — Международное шоссе — Химки (Ивакино)».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона планируют развивать транспортную отрасль только с учетом мнения жителей. По его словам, вопросы транспорта всегда волнуют людей и являются важными.

«Поэтому запустили большую программу по ремонту автовокзалов, обновлению автобусов, организации «выделенок» и остановок. Жители знают, как будет удобнее, поэтому обязательно будем учитывать их мнение и пожелания в проработке этих вопросов», — написал Воробьев.