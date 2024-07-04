На западе Москвы ограничат движение транспорта из-за велогонки

6 июля с 6:00 до 12:00 нельзя будет проехать на участках улиц: Косыгина, Мосфильмовской (при движении в сторону Воробьевского шоссе), Потылихи (при движении в сторону Бережковской набережной), на Университетской площади и на Воробьевском шоссе.

Движение также временно закроют на Мичуринском проспекте, в 1-м Сетуньском проезде (при движении в сторону Воробьевского шоссе) и на участке дублера проспекта Вернадского (при движении в сторону центра).

С 00:01 5 июля до 8:00 7 июля движение перекроют по одной крайней левой полосе на Университетской площади (при движении в сторону Университетского проспекта), а 6 июля с 6:00 до 12:00 — по двум крайним правым полосам на Университетском проспекте (при движении в сторону Мичуринского проспекта)

На участках временного ограничения движения нельзя будет парковаться с 00:01 5 июля до завершения гонки.

Водителей просят заранее строить свои маршруты, учитывая ограничения.