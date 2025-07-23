На время ремонта Митяевского моста в Коломне изменят расписание автобусов

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с профильными заместителями, представителями «Мосавтодора» и ГИБДД встретились со старостами населенных пунктов заречной зоны (Парфентьево, Сергиевский, Амерево, Пестриково и другие), чтобы обсудить ситуацию с Митяевским мостом. Во встрече также принял участие председатель совета депутатов округа Николай Братушков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Техническая комиссия РУАД № 6 (Мосавтодор) — организации, которая эксплуатирует мост — сейчас проводит работу по оценке степени повреждения конструкций. Всем нам понятно, что они очень серьезные. Потребуется тщательная оценка, определение финансирования, и далее будет решаться вопрос о проведении ремонтно-восстановительных работ. О сроках нам обещают сообщать до конца недели», — сообщил Александр Гречищев.

У жителей заречной зоны главный вопрос — как добраться в город. Первое, что было оперативно сделано — изменился автобусный маршрут № 44. Теперь он следует через микрорайон Щурово по объездной дороге.

«Спросили старост о необходимой частоте и времени рейсов и по полученной информации совместно с автоколонной прорабатываем дальнейшие изменения в маршрутах и графике движения общественного транспорта, чтобы жителям было проще добираться в город. Необходимо пересмотреть не только время отправления, но также число остановок, сами маршруты следования, добавить дополнительные автобусы. Вместе с автоколонной рассматриваем все предложения и уже в ближайшее время представим обновленное расписание», — отметил глава городского округа Коломна.

Митяевский наплавной мост закрыт для движения всех видов транспорта, а также для пешеходов, на срочный ремонт: грузовой автомобиль, чей вес превышал действующее ограничение по тоннажу, заехал на мост и продавил въездную аппарель.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что необходимо обратить особое внимание на ремонт мостов, расположенных на территории Подмосковья.

Также важно предсказуемо быстро ввести объекты в строй. Для этого нужна очень грамотная коммуникация с жителями, подчеркнул Воробьев.

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