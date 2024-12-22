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На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП

Автомобилистам Москвы сообщили, что движение на внешней стороне 1-го километра МКАД восстановлено после ДТП, которое произошло утром 22 декабря, сообщает столичный Дептранс .

У водителей снова появилась возможность беспрепятственно двигаться в районе съезда № 1А МКАД. На устранение затора специалистам потребовалось чуть больше часа, судя по публикациям Дептранса.

На момент публикации заметки неизвестно, есть ли пострадавшие в утренней аварии, и дорожное происшествие обошлось без жертв. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что на юге Москвы на нерегулируемом пешеходном переходе погиб человек. Мужчина скончался на месте автомобильной аварии.