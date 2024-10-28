На Вяземской улице Москвы восстановили движение после серьезного ДТП

Вечером 28 октября в Москве на улице Вяземской более одного часа было перекрыто движение в обе стороны. Дептранс сообщил, что затор удалось устранить и проезжей частью снова можно пользоваться.

Движение автотранспорта временно приостанавливали в обе стороны из-за того, что в районе дома № 38, стр. 3 на Вяземской улице в аварию попали сразу несколько машин. На место происшествия сразу прибыли оперативные службы.

По данным на 21:27 по московскому времени, движение восстановлено в обе стороны. Водителям больше не нужно выбирать альтернативные маршруты.

Информации о том, есть ли пострадавшие в массовой аварии, до сих пор нет.