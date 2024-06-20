На улице Победы в Лобне устранили помеху движению

В городском округе Лобня убрали компенсатор тепловой сети, который много лет мешал движению автотранспорта по улице Победы. Теперь проезд по этому участку дороги стал более удобным, сообщила в своем Telegram-канале глава городского округа Анна Кротова.

Также она подвела итоги дня в сфере благоустройства.

«Заменили запорную арматуру на ЦТП 9, ЦТП Москвич и ЦТП 9. Газовая служба провела ремонтные работы и восстановила газовую камеру на ГРП РТС Лобня. На Чехова, 5 и Чайковского, 15 откачали лужи. Трудовая, 14Б — обнаружили течь водопровода, ликвидировали», — сказала Анна Владимировна.



В городе осушили подвалы после прорыва канализации в домах 3 на Лобненском бульваре и 71 по улице Ленина.



Продолжаются и работы по ремонту в многоквартирных домах. Так, на Чайковского, 14 локально ремонтируют кровлю. На Жирохова, 3 по заявкам жителей провели герметизацию межпанельных швов.



Кроме того, восстановили водостоки по адресам: Циолковского, 3 и 15 и Дружбы, 8/12. А на Юности, 5 отремонтировали и покрасили входную группу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.