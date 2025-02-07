На улице Краснофлотской в Красноармейске стартовал ямочный ремонт дороги

В Красноармейске приступили к ямочному ремонту улицы Краснофлотской. Команда специалистов муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство» оперативно устраняет выбоины и неровности на дорожном полотне. Работы направлены на обеспечение комфортного и безопасного движения для автомобилистов и пешеходов, сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

«Мы стараемся максимально быстро и качественно выполнить работы. Наша задача — минимизировать неудобства для горожан и сделать дороги безопасными», — поделился сотрудник «Городского хозяйства» Александр Петров.

Жители улицы уже оценили начало дорожных преобразований. «Я постоянно езжу по Краснофлотской, и каждый раз думаю о том, как хотелось бы, чтобы дороги привели в порядок. Теперь вижу, что дело движется, и это радует! Спасибо», — рассказала местная жительница Анна Сорокина.

Благодаря усилиям дорожных служб Красноармейска улица Краснофлотская станет не только ровнее, но и примером того, как можно улучшать городской комфорт.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям назвал дороги и благоустройство основными темами, которые волнуют жителей региона. По результатам опроса жителей, эти темы лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье.

«Вот какие перемены стоят у нас в топе, лидеры. Первое — это дороги, второе — это благоустройство», — сказал Воробьев.