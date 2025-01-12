На улице Ягодной в Москве восстановили движение после пожара

В Москве на улице Ягодной восстановили движение автомобилей после пожара, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее автомобилистов предупредили, что в районе улицы Ягодной, 15 перекрыли движение. Сообщалось, что там пылает пожар, но что именно горело, неизвестно.

Движение обещали возобновить после окончания работ оперативных служб.

Накануне на юго-западе Москвы загорелся бытовочный городок строителей. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров.