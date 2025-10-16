сегодня в 14:58

На трассе М-1 «Беларусь» в Подмосковье 17 октября изменится схема движения

Продолжается реконструкция федеральной трассы М-1 «Беларусь» с 66 по 84 км в Одинцовском округе. В ее рамках запущено рабочее движение по транспортной развязке на 74 км, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

В ведомстве со ссылкой на Госкомпанию «Автодор» сообщили, что 17 октября на 68 км скоростной трассы отменяется левый поворот на Чупряково со стороны Москвы. Временные транспортные светофоры будут демонтированы.

Для выполнения левого поворота необходимо проехать дальше — до транспортной развязки на 74 км, где можно безопасно развернуться и продолжить движение в сторону Москвы.

Будьте внимательны, учитывайте изменения при планировании маршрута. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.