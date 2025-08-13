сегодня в 16:12

На строящемся путепроводе в Апрелевке завершили возведение 8 опор

В Наро-Фоминском округе продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути в городе Апрелевке. В настоящее время строители завершили возведение всех восьми опор и смонтировали 28 железобетонных балок пролетного строения, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«Эти работы сформировали прочный каркас будущего сооружения и открыли путь к финальным работам по монтажу пролетных конструкций. Сейчас продолжается устройство подпорных стен, готовность которых составляет порядка 85%. Параллельно строители завершают устройство железобетонной плиты пролетного строения — готовность более 70%», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Открыть движение по путепроводу планируется в 3 квартале 2025 года. Строительство путепровода увязано с модернизацией, которую проводит РЖД, в связи с запуском МЦД-4 «Апрелевка-Железнодорожная». Длина путепровода составит около 272 м, а общая протяженность транспортной развязки – свыше 1 км.

Новый дорожный объект позволит разгрузить прилегающие улицы и значительно улучшит транспортную доступность территорий Новомосковского административного округа и юго-западной части Подмосковья.

