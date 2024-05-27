На строящемся мосту в ЖК «Пехра» округа Балашиха выполнено бетонирование

В проекте жилого комплекса «Пехра» округа Балашиха ведутся работы по возведению четырехполосного автомобильно-пешеходного моста через реку Пехорку. На объекте выполнено бетонирование, армирование и гидроизоляция конструкций, сооружено пролетное строение. Идет подготовка выравнивающего слоя и армирование проезжей части, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Длина моста составит 38 метров, а ширина — 22,5 метров. Здесь нанесут разметку, установят дорожные знаки, барьерные ограждения и системы освещения. По обеим сторонам объекта разместятся безопасные пешеходные тротуары. Ввод моста в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2024 года.

Новый мост разгрузит выезд из ЖК «Пехра», который возводится между улицами Трубецкая и Звездная. Станет проще добираться в центр Балашихи и другие районы города. Для жителей комплекса сократится время в пути до ж/д станции «Балашиха». Реализация проекта даст возможность быстрого выезда и на шоссе Энтузиастов.

В проекте «Пехра» сейчас построены 6 корпусов на 4 978 квартир, три детских сада, две поликлиники и школа искусств. Возводят еще одну поликлинику и детсад, а также школу на 1 500 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.