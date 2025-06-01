На станциях метро около «Лужников» введут ограничения входа и выхода 1 июня

На стадионе «Лужники» 1 июня проводится спортивное мероприятие. В связи с этим на станциях метро около арены возможны ситуативные перекрытия входа и выхода, сообщает пресс-служба столичного Дептранса .

Так, на станции «Спортивная» южный вестибюль будет открыт перед началом мероприятия только для выхода пассажиров, а после его завершения — только для входа.

Горожан предупредили пополнять «Троку» заранее, чтобы хватило на обратную поездку. Сделать это можно в приложении «Метро Москвы».

Кроме того, оплатить проезд можно, приложив банковскую карту к турникету. Благодаря этому способу пассажиры сэкономят время в пути после мероприятия.

1 июня на стадионе «Лужники» пройдет в том числе финал Кубка России по футболу. На арене встретятся ЦСКА и «Ростов». Начало игры — в 18:00.