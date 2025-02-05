На станции Расторгуево в Ленинском округе провели областную акцию

На железнодорожной станции Расторгуево в Ленинском городском округе состоялся областной профилактический рейд «Сохрани себе жизнь» с участием сотрудников администрации муниципалитета, представителей Линейного отдела полиции на станции Москва — Павелецкая ГКУ МО «Административная пассажирская инспекция» и Центральной пригородной пассажирской компании. Данная станция имеет самый большой пассажиропоток среди всех платформ, расположенных в Ленинском округе, сообщает пресс-служба главы муниципалитета.

«Согласно статистическим данным, на территории Московской области наблюдается рост числа погибших на железнодорожных путях по сравнению с прошлым годом. Цель нашей сегодняшней акции, безусловно, заключается в предотвращении нарушений жителями правил нахождения на железнодорожной инфраструктуре», — сказал начальник отдела транспорта администрации Ленинского городского округа Геннадий Витринский.

В ходе проведения рейда были выявлены случаи нарушения правил безопасности вблизи железнодорожных путей: некоторые жители переходили железнодорожные пути в неположенном месте, в то время как другие переступали ограничительную линию. Сотрудники правоохранительных органов провели разъяснительные беседы с пассажирами и раздали им информационные листовки.

Профилактические мероприятия в Ленинском городском округе проводятся регулярно с целью информирования граждан и снижения рисков несчастных случаев.

«Люди постоянно спешат, торопятся. В результате этого происходят несчастные случаи. Совсем недавно я потеряла близкого человека, который погиб на железнодорожных путях, видимо спускаясь с платформы в неположенном месте. Соблюдение правил позволяет нам сохранить свою жизнь», — рассказала одна из пассажирок.

Штраф за переход железнодорожных путей в неположенном месте составляет 2 тыс. рублей. Железнодорожные пути являются зонами повышенной опасности. Минимальный тормозной путь электропоезда на скорости 60 км/ч составляет 200 метров, грузового 1 тыс. метров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.