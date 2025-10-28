На ноябрьских праздниках изменится стоимость проезда в фирменных экспрессах «Центральной ППК»

Стало известно об изменении стоимости проезда на некоторых рейсах фирменных экспрессов «Центральной ППК» отправлением с 30 октября по 5 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Будет скорректирована стоимость проезда на некоторых рейсах экспрессов, курсирующих по маршрутам:

Москва (Ярославский вокзал) — Александров — Москва;

Москва (Площадь трех вокзалов) — Владимир — Москва;

Москва (Киевский вокзал) — Калуга — Москва;

Москва (Казанский вокзал) — Рязань — Москва;

Москва (Курский вокзал) — Тула — Москва;

Москва (Площадь трех вокзалов) — Петушки/Крутое — Москва.

Внимание пассажиров обращают на то, что стоимость проездных документов может как увеличиться, так и уменьшиться.

Тарифы на праздничные дни для указанных электропоездов будут доступны на сайте «Центральной ППК».

Ознакомиться с актуальным расписанием можно в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» и на официальном сайте компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо решать проблему с зацеперами. РЖД и власти региона совместно работают над обеспечением безопасности на железной дороге.

«Мы сделали безопасность движения комплексной. Учитывая интенсивность, значимость железнодорожного сообщения, мы проводим (работу — ред.) вместе с РЖД и это очень важно, это их зона ответственности и наша зона ответственности. <…> Мне очень приятно, что мы не делим на свое и чужое, а совместно реализуем мероприятия», — сказал Воробьев.