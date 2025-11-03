сегодня в 12:29

На МКАД восстановили движение после аварии с перевернутым авто

Утром 3 ноября в Москве на 1-м километре МКАД в районе съезда № 1А произошла авария, которая спровоцировала пробку. Спустя некоторое время после ДТП специалисты восстановили движение на вышеуказанном участке, сообщает Дептранс.

В результате аварии на МКАД одна из машин опрокинулась. Однако информации о пострадавших не поступало.

Специалисты оперативно прибыли на место происшествия и спустя некоторое время восстановили движение. Автомобильный затор стал исчезать.

Водителей просят быть внимательными за рулем, не нарушать скоростной режим и не совершать резких маневров. Любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.

