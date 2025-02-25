На маршруты в Одинцовском округе вышел 81 новый автобус в 2024 году

В администрации Одинцовского округа прошло совещание по повышению качества работы общественного транспорта. Участие в нем приняли глава муниципалитета, руководители АО «Мострансавто», представители областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, депутаты окружного совета и местные жители, сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2024 году на маршруты в муниципалитете вышел 81 новый автобус. Из них 19 машин среднего и 62 — большого класса. В 2025 году обновление автобусного парка будет продолжено. Развернутую справку по самым сложным направлениям представила руководитель муниципального ЦУР Елена Меньшикова. В число наиболее проблемных вошли маршруты № 22, 10, 11, 13, 597, 67, 339 и ряд других. Для улучшения транспортной ситуации в феврале на некоторые линии АО «Мострансавто» добавило техники.

«С 14 февраля на три единицы увеличен выпуск подвижного состава на маршрут № 22 «Ершово-Звенигород-ст. Голицыно», — уточнил генеральный директор АО «Мострансавто» Андрей Майоров. — Планируется увеличение выпуска на маршрутах № 10 «кв. Маяковского — В. Посад», № 11 «ст. Звенигород — кв. Маяковского» и № 13 «Квартал Маяковского — сан. Поречье».

Кроме этого, с 15 марта один автобус будет добавлен на маршруте № 35 «ст. Голицыно — Краснознаменск». Также 15 марта МАП № 6 начнет обслуживание маршрутов № 58к и 103к. Андрей Иванов обратил внимание перевозчика на необходимость контроля за количеством транспортных средств, которые выходят на ту или иную линию.

В ходе совещания представители регионального Минтранса и АО «Мострансавто» ответили на вопросы депутатов и жителей. В частности, речь шла о возобновлении работы маршрута № 40 «Тучково-Кубинка». Актуальность теме добавляет то, что на этой линии строится новый ФАП.

«С учетом того, что в третьем квартале в Дубках откроется уникальный здравпункт, который строится по 3D-технологии, востребованность маршрута у жителей наверняка повысится. Возможно, он не станет очень загруженным, но будет однозначно нужен», — выразил уверенность Андрей Иванов.

Было принято решение проработать возможность пробного запуска маршрута с последующей оценкой его перспектив. На начальном этапе будущему перевозчику окажут необходимую помощь.

На совещании было принято решение продолжить поддержку АО «Мострансавто» в вопросе привлечения кадров и создать горячую линию администрации Одинцовского округа. По номеру: 8 (495) 640-77-70 можно не только узнать об условиях работы, но и записаться на собеседование, а также сообщить о проблемах, возникших в процессе прохождения собеседования и трудоустройства в МАП № 6. Дополнительно для удобства трудоустройства водителей в ближайшее время будет создан специальный чат-бот в Телеграмм.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.