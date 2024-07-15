На маршруты в Мытищах вышли новые автобусы

В Мытищах появились новые автобусы марки ЛиАЗ-5292. Транспортные средства уже курсируют на маршрутах № 1 «6-й м/р — м/р Челюскинский» и № 23 «ст. Мытищи — Пестово», сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

ЛиАЗ-5292 — автобус большого класса вместимости, оснащенный системами климат-контроля, видеонаблюдения, электронными рейсоуказателями, валидаторами для бесконтактной оплаты проезда и USB-розетками для зарядки мобильных устройств, механическими аппарелями и адаптированы для маломобильных пассажиров. В салоне есть специальные места для инвалидных колясок.

Количество посадочных мест в салоне увеличено с 32 до 41. Пассажировместимость новых автобусов — 100 человек. Для удобства пассажиров в салоне оборудованы багажные полки, где можно разместить свои вещи.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.