На Крымском мосту усилят досмотр, охрану до и после Нового года

Перед новогодними праздниками усилили смены сотрудников Управления ведомственной охраны Минтранса РФ на Крымском мосту. С 26 декабря до 11 января заработают 212 контрольных постов, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Глава министерства Андрей Никитин провел осмотр некоторых важных транспортных объектов в Крыму. 80 из 212 контрольных постов, которые собираются выставить, оснастят для ручного досмотра. Благодаря этому, получится осуществлять проверку до 17,5 тыс. транспортных средств в день.

Еще Никитин ознакомился с функционированием инспекционно-досмотровых комплексов на подходах к Крымскому мосту. Благодаря имеющейся инфраструктуре, можно проверять до 1 150 машин ежечасно.

650 из них со стороны Тамани и 500 из Керчи. В среднем легковой автомобиль досматривают за семь минут, а автобус за 15.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.