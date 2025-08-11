На конкурсе «Газпром нефти» выбрали лучшего водителя бензовоза

В Санкт-Петербурге состоялся финальный этап ежегодного конкурса профессионального мастерства среди сотрудников «Газпром нефти», отвечающих за надежное топливообеспечение регионов России. Соревнования проходили на пяти АЗС и топливном терминале «Гладкое» в Ленинградской области. В финал конкурса прошли 173 специалиста.

«Конкурс профессионального мастерства — важная часть кадровой политики „Газпром нефти“ и одна из профессиональных традиций компании. Это возможность обменяться опытом, проверить знания, а также попасть в кадровый резерв высококвалифицированных специалистов. В этом году конкурс стал и профориентационной площадкой для студентов. Они смогли погрузиться в профессии на АЗС и нефтебазах, познакомились с производственными задачами, которые решают специалисты. Уверен, этот опыт станет для них мотивацией будущего трудоустройства и откроет интересные карьерные перспективы», — сказал директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.

Фото - © Руслан Симонов

На специально подготовленной площадке у «Газпром Арены» водители бензовозов соревновались в своем профессиональном мастерстве. Среди прочих навыков водителям предстояло показать скорость реакции, ведь управлять большегрузным транспортом непростая задача, и продемонстрировать фигурное вождение.

Фото - © пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»

В этом году в конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии-2025» в номинации «Лучший водитель бензовоза» первое место занял Руслан Симонов, представляющий Москву.

Руслан уже 11 лет за рулем большегрузов. Начинал он водить 10-тонную фуру, а потом пересел в кабину бензовоза.

«В конкурсе я учувствую впервые, я просто подумал: „А почему бы нет?“ Все испытания были сложными и интересными, я бы не выделил какое-то конкретное», — скромно рассказал Симонов.

Он добавил, что в его работе почти каждый день — новые ситуации и преодоления. Бывает, что, доставляя топливо, можно проехать и 20 километров, и все 500.

«На тебе огромная ответственность не только за себя и бензовоз, но еще и за окружающих, так как машина большая и водить ее довольно тяжело. Дистанции мы проезжаем разные. Бывало, что к нам из Омска приезжали или наоборот — мы к ним», — говорит Симонов.

Фото - © пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть»

Лучший водитель бензовоза рассказал, что он женат и у него двое детей — сын и дочь. В свободное время Руслан занимается ловлей рыбы на спиннинг и мотокроссом.

В одном из заданий для управляющих АЗС конкурсантам предстояло обойти территорию заправки и распознать несоответствия регламенту. Также их просили выявить потенциально опасную ситуацию и купировать ее. Следующий этап можно назвать теоретической частью, управляющим предложили описать порядок своих действий в нестандартных ситуациях. Например, клиент что-то забыл на станции или случайно уронил ключи в решетку ливневой канализации.

«В компании я с 2016 года, начинала работать в должности оператора АЗС, потом встала на должность управляющего. Знаете, самое главное качество, которое помогает в работе — это ответственность. И разумется самое ценное, что вдохновляет — это моя команда, мой коллектив», — рассказывает управляющая АЗС № 225 города Москва Наталья Лосева.

Со временем АЗС из места, где можно заправить железного коня, стала гостеприимной остановкой на маршруте. Там можно отдохнуть от дороги, выпить вкусного кофе и перекусить хот-догами и бургерами. Выбрать что-то из товаров и оплатить покупки клиентам помогают операторы АЗС.

Другая часть соревнований проходила на топливном терминале «Гладкое» в Ленинградской области. На этой площадке операторы нефтебаз, работники инженерных служб, метрологи и другие специалисты продемонстрировали свои навыки.

В этом году соревнования проходят уже в 16-й раз. Со временем масштаб конкурса и количество его участников увеличиваются. Почти каждый пятый из 11 тысяч сотрудников сети АЗС «Газпромнефть» и «Газпромнефть-Терминал» принял участие в этом конкурсе.