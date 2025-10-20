сегодня в 02:27

На Камчатке зафиксировали десять афтершоков магнитудой до 5,0

У берегов Камчатки за прошедшие сутки зафиксировали 10 афтершоков магнитудой до 5,0, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Камчатскому краю.

«За сутки произошло 10 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,0. В населенных пунктах подземные толчки не ощущались», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что вулканическая активность возросла после мощного землетрясения 30 июля.

Все еще продолжает действовать предупреждение об угрозе пепловых выбросов из вулкана Ключевского. Не исключено выпадение пепла в населенных пунктах края, отметил в МЧС.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

