сегодня в 16:59

На границе Украины и Польши поезд простоял 9 часов из-за сигарет

На польской границе поезд с территории Украины был задержан на 9 часов из-за обнаружения нелегальных сигарет, сообщает «Политика Страны» .

По словам пассажиров, пограничные службы обнаружили у поездной бригады, следовавшей из Днепра в Холм, 150 блоков контрабандных сигарет. В результате инцидента проводник и начальник поезда были задержаны, что привело к существенной задержке.

Более 400 пассажиров были вынуждены ожидать на границе разрешения на дальнейшее следование.

По предварительным данным, сигареты были спрятаны в системе вентиляции поезда.

