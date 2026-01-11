На границе Украины и Польши поезд простоял 9 часов из-за сигарет
На польской границе поезд с территории Украины был задержан на 9 часов из-за обнаружения нелегальных сигарет, сообщает «Политика Страны».
По словам пассажиров, пограничные службы обнаружили у поездной бригады, следовавшей из Днепра в Холм, 150 блоков контрабандных сигарет. В результате инцидента проводник и начальник поезда были задержаны, что привело к существенной задержке.
Более 400 пассажиров были вынуждены ожидать на границе разрешения на дальнейшее следование.
По предварительным данным, сигареты были спрятаны в системе вентиляции поезда.
