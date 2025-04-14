На городские торги выставлено 188 машино-мест на севере столицы

Москвичи могут приобрести 188 парковочных мест в Северном административном округе на городских торгах. Машино-места находятся на подземных стоянках жилых домов в районах Ховрино, Бескудниковский, Коптево и Хорошевский, заявил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Больше всего объектов — 154 — доступно по адресу: Селигерская улица, д. 26, стр. 3. Остальные машино-места находятся по адресам: 3-й Новомихалковский проезд, д. 8/1 (19 лотов); Ходынский бульвар, д. 19 (8 лотов); улица Дыбенко, д. 38, корп. 1 (5 лотов) и Петрозаводская улица, д. 24, корп. 2 (2 лота).

«Наличие собственного машино-места имеет ряд преимуществ, например, экономит время автовладельцев на поиск парковки и защищает автомобиль от непогоды и коррозии. Приобретение парковочного пространства у города на открытых электронных аукционах — юридически прозрачная и безопасная сделка. Сейчас на торгах доступно 188 машино-мест на севере столицы, их площадь варьируется от 10 до 29,8 квадратного метра. Прием заявок завершится в период с 14 апреля по 12 мая, а торги пройдут с 24 апреля по 22 мая», — сказал Пуртов.

Для участия в аукционах необходимо наличие регистрации на онлайн-площадке «Росэлторг» и усиленной квалифицированной электронной подписи.

Столица выставляет на торги разное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе «Имущество от города» публикуют всю необходимую информацию о лотах: фотографии, документацию, условия и форму реализации.