На городские маршруты в Дубне вышли новые автобусы

В Дубне появились новые автобусы марки ЛИАЗ. Они оснащены системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожаротушения. Для маломобильных граждан в салоне предусмотрено место с креплениями для инвалидных колясок, кнопка связи с водителем, а также система «книлинг» — наклон кузова в сторону пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Планируем, что правительство области поддержит наш наукоград и выделит еще дополнительные автобусы, чтобы в зиму войти с обновленным парком», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Еще зимой глава Дубны провел большую выездную встречу с жителями по вопросу работы общественного транспорта. Тогда дубненцы просили наладить движение автобусов. С этого времени удалось вернуть автобусную базу из соседнего города в Дубну и обновить машины.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье регулярно обновляют парк автобусов.

«В Московской области работают более 8 тыс. автобусов. Регион обновил 2 тыс. автобусов», — сказал глава региона.

Также в Подмосковье ввели безналичную оплату автобусов. Воробьев в ходе своего обращения отметил жалобы на те места, где до сих пор требуют оплату наличными. Далее в Подмосковье будут продолжать продвигать безналичную оплату.