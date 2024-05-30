В рамках строительства автодороги «Путилково — Пятницкое шоссе» специалисты приступили к устройству свайного основания под опоры моста через реку Журавку, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«Длина моста составит более 66 м, он станет частью новой 4-полосной дороги длиной 1,8 км, которая улучшит дорожную ситуацию в районе Путилковского шоссе и обеспечит дополнительный доступ к Пятницкому шоссе», — пояснил зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Участок строительства определен от примыкания к Пятницкому шоссе до границы жилой застройки в Путилкове. В рамках проекта предусмотрено строительство одноуровневой кольцевой развязки, а для удобства и безопасности жителей будут устроены пешеходная зона и велодорожка.

Завершить работы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратил внимание на важность строительства дорог.

Строящиеся автомобильные объекты очень важны и должны быть завершены качественно в срок, сообщил он.