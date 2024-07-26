На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 952 тыс автомобилей утром 26 июля

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26 июля загруженность дорог Московской области составляла 3 балла. На автомобильных дорогах зафиксировано более 952 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-4 «Дон», а также на Варшавском, Ленинградском, Калужском, Минском, Каширском, Щелковском шоссе.

Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. Заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами, а также быть аккуратными при парковке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.