На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 873 тыс автомобилей утром 31 мая

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В пятницу утром, 31 мая, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На дорогах зафиксировано более 873 тыс. автомобилей, что на 2% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца, рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Калужском, Киевском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Можайском, Новорижском, Носовихинском и Пятницком шоссе.

Минтранс Подмосковья призывает водителей не садиться за руль, если имеется недомогание. Сегодня местами ожидаются кратковременные дожди и гроза — нужно быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и снижать скорость в пешеходных зонах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.