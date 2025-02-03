На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 867 тыс автомобилей утром 3 февраля

В понедельник утром, 3 февраля, загруженность дорог Московской области составляла 3 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано свыше 867 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском и Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.