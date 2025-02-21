На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 789 тыс автомобилей утром 21 февраля

В пятницу утром, 21 февраля, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах региона зафиксировано более 789 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском и Пятницком шоссе.

Сегодня в области осадков днем не прогнозируется. Минтранс Подмосковья призывает водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.