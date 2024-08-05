На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 1 млн автомобилей утром 5 августа

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5 августа загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автодорогах Подмосковья зафиксировано более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон», а также на Варшавском, Калужском, Боровском, Волковском, Носовихинском, Каширском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Минтранс Подмосковья призывает водителей быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.