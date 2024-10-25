На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 1 млн автомобилей утром 25 октября
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В пятницу утром, 25 октября, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автомобильных дорогах Подмосковья зафиксировали более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.