На дорогах Подмосковья зафиксировано свыше 1 млн автомобилей утром 25 октября

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В пятницу утром, 25 октября, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автомобильных дорогах Подмосковья зафиксировали более 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса региона.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию и избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.