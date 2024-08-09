На дорогах Подмосковья зафиксировано более 2 тыс ДТП за 7 месяцев

За 7 месяцев 2024 года на дорогах Московской области зафиксировано 2 012 ДТП с погибшими и ранеными. В ведомстве обратили внимание, что в августе многие автолюбители начинают еще чаще ездить на дачные участки и обратно, поэтому всем жителям садовых товариществ, малых населенных пунктов стоит быть внимательнее, особенно в вечернее время, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ДТП снизилось на 3%, также снизилось число погибших — на 6%, число раненых — на 5%. Отмечу, что с начала года увеличилось число опрокидываний и съездов с дороги, в том числе с участием мотоциклистов. Аварийность выросла в случаях с наездами на велосипедистов и на животных, а еще в разы увечилось число ДТП с участием СИМ», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Пешеходам и велосипедистам всех возрастов необходимо в темное время суток носить световозвращающие элементы, чтобы быть заметнее и переходить дорогу, убедившись в отсутствии приближающихся автомобилей. Водителям мото и электротранспорта, в том числе СИМ, не стоит пренебрегать защитной экипировкой.

Для повышения безопасности на дорогах Московской области дорожники проводят комплекс работ: строят линии освещения, тротуары, обустраивают ограждения, знаки и светофоры, оптимизируют движение транспортных потоков. Также в области продолжаются рейды Госавтоинспекции Подмосковья и дежурства сотрудников администраций округов и волонтёров, направленные на профилактику и соблюдение ПДД.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.