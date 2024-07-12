На дорогах Подмосковья зафиксировано более 1 млн автомобилей утром 12 июля

В пятницу утром, 12 июля, загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На дорогах зафиксировано чуть больше 1 млн автомобилей, что на 1% больше по сравнению со средним значением прошлого месяца, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения в сторону Москвы наблюдаются на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Минтранс Подмосковья призывает водителей строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Сегодня ранний час пик вечером, потому что многие из Москвы поедут в область на дачи и в места отдыха. Рекомендуется планировать свои поездки до 17:00 или после 19:00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.