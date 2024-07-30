На дорогах Подмосковья зафиксировано 941 тыс автомобилей утром 30 июля
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30 июля загруженность дорог Московской области составляла 4 балла. На автомобильных дорогах региона зафиксировано порядка 941 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Каширском, Пятницком, Минском, Носовихинском и Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.
Минтранс Подмосковья просит водителей быть внимательными на дорогах, не совершать резких маневров и соблюдать дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.