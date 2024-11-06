На дорогах Подмосковья зафиксирован 1 млн автомобилей утром 6 ноября
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6 ноября загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. На автомобильных дорогах Подмосковья зафиксирован 1 млн автомобилей, сообщает пресс-служба Минтранса региона.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.
Автомобилистов призвали в связи с возможными осадками в виде снега быть внимательными и аккуратными на дорогах, а также соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.