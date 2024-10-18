На дорогах Подмосковья зафиксировали свыше 1 млн автомобилей утром 18 октября

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18 октября загруженность дорог Московской области составляла 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировали более 1 млн автомобилей, рассказали в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе А-105, М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.