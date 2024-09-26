На дорогах Подмосковья в четверг утром зафиксировали 1,1 млн автомобилей
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В четверг утром загруженность дорог Московской области составляет 5 баллов. На автомобильных дорогах региона зафиксировано 1,1 млн автомобилей, что на 2% больше по сравнению со средними значениями прошлого месяца. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются в сторону Москвы на трассе А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Носовихинском, Косинском, Рязанском, Каширском, Варшавском, Калужском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Водителей призывают быть внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона отметил, что своевременное обслуживание дорожной сети области является залогом ее безопасности для жителей.