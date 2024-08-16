На дорогах Подмосковья в августе начало расти число ДТП с участием мотоциклов

В связи с устоявшейся хорошей погодой в августе число ДТП с участием мототранспорта на дорогах Московской области начало расти. Всего с начала года зафиксировано 381 ДТП с участием мототранспорта, сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

«В дорожных авариях с участием мотоциклистов погибли 44 человека и пострадали 409 человек. Отмечу, что наибольшее число ДТП с погибшими и ранеными зафиксировано в июне — 107, в июле — 98. А с начала августа уже произошло 45 ДТП. Основной причиной аварий с мототранспортом служит превышение скоростного режима, проезд мотоциклистов между рядами и невнимательность водителей автомобилей», — рассказал зампредседателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество ДТП с мототранспортом выросло на 6,5%, на 13,5% снизилось число погибших, а вот число раненых выросло на 13,2%.

Среди видов ДТП превалируют столкновения — почти 70%, на втором месте — опрокидывания (11%), на третьем — наезд на препятствие (5,5%). Также в этом году были зафиксированы съезды с дороги, наезды на стоящие ТС, наезды на пешеходов вне и на переходах, велосипедистов и животных.

Наибольшее число ДТП было зафиксировано в 8 городских округах: Подольске, Балашихе, Одинцовском, Люберцах, Истре, Раменском, Домодедове и Орехово-Зуевском. При этом большую часть из них составили именно столкновения.

Мотоциклистов призывают надевать защитную экипировку со световозвращающими элементами, чтобы защитить себя и быть заметнее, не ездить между рядами, не совершать резких маневров и соблюдать скоростной режим. А автомобилистам следует быть предельно внимательными — смотреть в зеркала и оценивать дорожную ситуацию перед перестроениями, поворотами, а также строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.